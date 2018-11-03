Протезно-ортопедический реабилитационный центр министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана в течение текущего года выдал 23,7 тысячи различных средств реабилитации более семи тысячам инвалидами и детям с ограниченными возможностями здоровья.

Об этом в субботу сообщили Trend в отделе по связям с общественностью министерства.

Согласно сообщению, 1006 из представленных инвалидам и детям с ограниченными умственными возможностями реабилитационных средств составили инвалидные коляски.

Другими средствами реабилитации были протезы нижних и верхних конечноcтей, корсеты для шеи и спины, ортопедическая обувь, костыли, посохи и т.д. На основе обращений лиц с ограниченными физическим возможностями были отремонтированы 546 средств реабилитации и вновь предоставлены их владельцам.

Для тех, кто не имел возможности прибыть в Протезно-ортопедический реабилитационный центр в Баку, средства реабилитации были доставлены в районы и города проживания данных лиц, некоторым средства были доставлены домой.

Minval.az