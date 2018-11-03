Завершилась капитальная реконструкция дорожного участка Гах-Загатала автомобильной трассы Гораган-Гах-Загатала, строящейся в рамках государственного программы социально-экономического развития в регионах Азербайджана на 2014-2018 годы.

Как передает Тренд, об этом в субботу говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог. Проект начинается с 14 километра (въезд в город Гах) автомобильной дороги R-16 Гораган-Гах-Загатала и заканчивается 125-м километром дороги M-5 Евлах-Загатала-государственная граница с Грузией.

Общая протяженность дороги составляет 29,8 километра. Ширина проезжей части составляет семь метров, ширина краев дороги составляет 2,5 метров, общая ширина -12 метров.

Построены 52 водоотводных трубы, проведены дренажные работы, изменены места линий связи и линий водопровода, на четырех местах построены подземные переходы

Также были построены тротуары, в 16 местах – автобусные остановки. В завершении была обновлена дорожная разметка, установлены информационные знаки.

Автомобильная дорога Гах-Загатала простирается по южному подножию гор Большего Кавказа, и считается одним из самых крупных туристических маршрутов страны. Также значительно сократилось расстояние между Гахским и Загатальским районами.

Minval.az