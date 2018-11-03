Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании конфисковало у всемирно известного дома-аукциона Christie’s около 50 наименований драгоценностей, принадлежащих Замире Гаджиевой, супруге бывшего главы государственного Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, приговоренного в 2016 году в Баку к 15 годам лишения свободы.

Как сообщает Minval.az, британская «Гардиан» пишет, общая стоимость драгоценных украшений составила более 400 тысяч фунтов стерлингов.

Среди драгоценностей были обнаружены сапфир Boucheron sapphire и рубиновое ожерелье, которые оценили в 120 тысяч фунтов стерлингов, пишет The Telegraph. Примечательно, что одна из конфискованных драгоценностей — жемчужное ожерелье Van Cleef & Arpels было оценено в 20 тысяч фунтов стерлингов, в то время как Дж.Гаджиев купил его в 2008 году в Санкт-Морице за 280 тысяч фунтов стерлингов.

По заявлению агентства, украшения были конфискованы, потому что следователи намерены расследовать происхождение денег, на которые они были приобретены.

Неделей ранее Вестминстерский суд дал агентству разрешение на конфискацию предметов, принадлежащих подозреваемой, в течение 6 месяцев. Драгоценности были конфискованы в доме-аукционе Christie’s, где они оценивалась по просьбе дочери З.Гаджиевой Лейлы Махмудовой.

Согласно информации, оценивание драгоценностей осуществлялось в целях их дальнейшей продажи и они были конфискованы прямо накануне их продажи.

Minval.az