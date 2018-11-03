В Международном аэропорту Гейдара Алиева при оформлении авиарейса «Баку-Ташкент» в результате оперативно-розыскных мероприятий, совместно осуществленных сотрудниками Государственной пограничной службы (ГПС) и Государственного таможенного комитета, был предотвращен незаконный провоз организованной группой через государственную границу крупной партии драгоценных металлов и золотых украшений, скрытых от таможенного и пограничного контроля.

Согласно сообщению пресс-службы ГПС, члены группы раздали пассажирам 14 бриллиантовых комплектов весом 240 грамм и 4 единицы жемчужных ожерелий, попытавшись таким образом покинуть страну скрывшись от таможенного и пограничного контроля. В результате были задержаны 11 иностранных граждан, пытавшихся незаконно провести эти украшения через государственную границу.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Minval.az