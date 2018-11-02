В Китае 4-8 ноября будет находиться делегация Азербайджана, возглавляемая министром экономики, сопредседателем азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Шахином Мустафаевым, говорится в сообщении министерства, распространенном в пятницу.

В составе делегации будут официальные лица и бизнесмены.

Азербайджанская делегация примет участие в первой Китайской международной выставке импорта в Шанхае, где будет демонстрироваться стенд Азербайджана, а также на проводимых в рамках выставки форумах, посвященных таким темам, как «Торговля и инвестиция», «Один пояс – один путь. Экологическое сельское хозяйство и продовольственная безопасность», «Глобальная торговля и международная логистика».

В период пребывания азербайджанской делегации в Китае в Шанхае откроется винный дом Азербайджана.

В рамках визита состоятся двусторонние встречи Шахина Мустафаева с официальными лицами Китая.

Minval.az