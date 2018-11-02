Электрички Баку-Сумгайыт-Баку будут курсировать по летнему графику, говорится в сообщении на официальном сайте Закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги» в пятницу.

В сообщении отмечается, что с третьего ноября текущего года движение электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку будет осуществляться по расписанию, утвержденному четвертого июля 2018 года.

Как указывает акционерное общество, причиной этого является завершение технического перерыва, действовавшего в связи с капитальным ремонтом железнодорожного участка Баку-пассажирская — Кешля.

С точным полным расписанием движения поездов можно ознакомиться на официальной странице ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Ранее из-за капитального ремонта вышеуказанного участка железной дороги был объявлен технический перерыв с 19 по 31 октября, и в связи с этим 22-31 октября действовало измененное расписание движения электропоездов Баку-Сумгайыт-Баку. Наряду с этим АЖД отменили движение электричек между Баку и Сумгайытом 20, 21, 27 и 28 октября 2018 года.

Позже технический перерыв был продлен до второго ноября.

Minval.az