Волгоградцы высказались против присвоения Вагиту Алекперову звания «Почетный гражданин Волгоградской области», которого он был удостоен несколько дней назад.

Опрос, проведенный изданием «Блокнот Волгограда» показал, что 93 процента жителей региона против присвоения высокого звания представителю крупной нефтяной компании. Среди аргументов прозвучали такие:

«Он сделал так, что все налоги, кроме земельного Лукойл платит в другом регионе, а земельный налог копеечный. Так за что ему такие почести?».

«Нефтяники обирают нас и награды с привилегиями еще получают».

Напомним, что решение о присвоении звания президенту Лукойла исходит от губернатора Андрея Бочарова, который любыми путями пытается усидеть на своем кресле. Кроме почетного звания, президент Лукойла должен был получить и 2000 рублей из бюджета. Эту сумму, по положению, получает каждый новый Почетный гражданин.

В Волгоградской областной думе голосование за присвоение звания Вагиту Алекперову прошло почти единогласно. Из толпы депутатов против проголосовал лишь один человек – Михаил Таранцов.

Minval.az