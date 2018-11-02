В Азербайджане назначены новые судьи в ряд судов.

Вопрос об этом был рассмотрен в пятницу на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Так, обсуждались вопросы назначения одного судьи в Верховный суд Азербайджана, трех судей — в Верховный суд Нахчыванской АР, 12 судей – в Бакинский апелляционный суд, четырех судей – в Сумгайытский апелляционный суд, трех судей — в Гянджинский апелляционный суд, пяти судей – в Ширванский апелляционный суд и четырех судей — в Шекинский апелляционный суд.

После обсуждений назначение новых судей было утверждено.

Minval.az