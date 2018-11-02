На некоторых подтапливаемых территориях в Баку ситуация обострилась, сказал в пятницу Trend начальник экспедиции геологического планирования Национальной геологоразведочной службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Азиз Гаралов.

По его словам, в Бинагадинском районе, в жилом массиве первая Бинагадинская, поселке Бинагади, на улице Меликасланова и на близлежащих территориях наблюдается стабильная напряженность в динамике процесса подтопления, происходящего из-за атмосферных осадков.

По его словам, напряженность существует и на подтапливаемой территории Маштага-Забрат, в жилом массиве «Каменный карьер», городке «Шуша», на территориях Забрат-Мухаммеди и «Савалан», а также в зоне подтопления в поселке Гала.

Minval.az