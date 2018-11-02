За период деятельности Судебно-правового совета Азербайджана в отношении более 230 судей было начато дисциплинарное производство, свыше 100 судей были отстранены из судебной системы за допущение правонарушений и других негативных явлений.

Об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) в пятницу сказал председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

Он отметил, что по сравнению с 2007 годом число судей увеличилось вдвое. Наряду с этим в рамках судебно-правовых реформ проведены институциональные мероприятия.

Minval.az