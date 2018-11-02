Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выразили удовлетворенность в связи с снижением напряженности на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении в зоне нагорно-карабахского конфликта, говорится в заявлении посредников по итогам визита в регион.

«В ходе проведенных встреч с сопредседателями лидеры Азербайджана и Армении подтвердили, что уровень напряженности в зоне конфликта значительно снизился, поскольку стороны придерживаются достигнутых договоренностей в Душанбе. В ходе своих консультаций сопредседатели получили дополнительную информацию, в том числе в отношении установления прямой связи», — говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте ОБСЕ.

В заявлении также отмечается, что сопредседатели приветствовали эти события, и дали высокую оценку сторонам за добросовестное осуществление конструктивных мер и выразили поддержку готовности лидерам Азербайджана и Армении продолжить диалог.

«Сопредседатели подчеркнули важность сохранения атмосферы доверия для продолжения интенсивных переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Министры иностранных дел обоих государств до конца текущего года договорились о проведении встречи»,- сказано в сообщении.

Minval.az