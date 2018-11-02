Ереван и Баку согласны продолжить диалог вокруг карабахского урегулирования на высоком уровне. Как передает РИА Новости, об этом в беседе с журналистами 2 ноября сказал сопредседатель Минской группы от России Игорь Попов.

«Мы надеемся, что в следующем месяце состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении, где будут рассмотрены ключевые вопросы урегулирования и те меры укрепления доверия, которые могут быть реализованы с учетом развития ситуации и налаживания взаимоотношений между главами государств. В принципиальном плане мы поняли, что есть желание продолжения диалога на высшем уровне», – отметил сопредседатель МГ ОБСЕ.

Коснувшись ситуации на линии соприкосновения в Карабахе, а также на границе Азербайджана и Армении, Попов выразил мнение, что ситуация «более-менее стабилизировалась».

«В центре внимания находятся вопросы, связанные с ходом Нагорно-Карабахского процесса. В частности, мы обсудили разговоры, которые состоялись у лидеров двух стран в Душанбе. Те договоренности, которые были достигнуты и которые реализуются сейчас. Я имею в виду ситуацию на линии соприкосновения, на границе, которая более-менее стабилизировалась, говорили о линии связи, которая установлена между Ереваном и Баку», – сказал Попов журналистам.

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