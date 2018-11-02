Все генетические исследования в связи с останками поэта Микаила Мушфига будут проведены в Азербайджане.

Об этом в пятницу сказал Trend директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии минздрава Адалят Гасанов.

По его словам, после начала работы правоохранительных органов в этом направлении будут собраны определенные документы и рабочие материалы.

«После этого будут приняты решения, и нам будет передано решение, чтобы мы могли приступить к изучению останков. Возможно, что нам будут переданы просто кости, или весь скелет, и даже останки скелетов, принадлежащих нескольким лицам. Говорить об этом пока рано, потому что в Объединение пока ничего не представлено», — сказал Гасанов.

Он добавил, что также будет предоставлен генетический материал, либо определены лица, с генетическим материалом которых будут сопоставлены результаты исследований. «Этих лиц установят следственные органы. У них будут взяты определенные материалы, к примеру, если это пожилой человек, то будет взята кровь, изучена генетика», — сказал Гасанов.

Директор Объединения также сказал, что дату обнародования результатов анализов точно назвать сложно. «Потому что неизвестно, сколько материалов будет передано, и в каком состоянии они находятся. Но постараемся максимально быстро завершить эти работы», — сказал он.

Minval.az