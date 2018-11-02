Всерьез договариваться по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе вряд ли получится, пока политическая ситуация в Армении не стабилизировалась, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Договоренность, которая была достигнута (в ходе встречи и.о. премьер-министра Армении и президента Азербайджана в Душанбе — ред.), заключалась в том, что контакты нужно продолжать, что министры иностранных дел будут встречаться и что, конечно, и Армения, и Азербайджан готовы работать с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Мы такую договоренность приветствуем», — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

«Понимаем, что пока внутриполитические процессы не завершатся, такие достаточно бурные, которые мы сейчас наблюдаем, едва ли можно будет всерьез рассматривать конкретные варианты выхода из этого кризиса и обеспечение полноценного нагорно-карабахского урегулирования», — цитирует его слова РИА Новости.

Minval.az