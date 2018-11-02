Азербайджан предложил Армении произвести обмен пленными и задержанными двумя сторонами лиц по принципу «всех на всех», официальный Ереван ответа на данное предложение пока не дал, заявил бакинскому «Интерфаксу» осведомленный источник.

«Армянской стороне сделано официальное предложение обмена задержанных двумя странами лиц по принципу «всех на всех». Но реакции Еревана по данному вопросу нет», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Азербайджан предлагает Армении применять данный принцип и в будущем.

В настоящее время в Азербайджане находятся трое граждан Армении: Арсен Багдасарян, Карен Казарян и Завен Карапетян. Официальный Баку считает их диверсантами и военными преступниками.

«Несмотря на то, что в отношении двух находящихся в Азербайджане граждан Армении избрана мера пресечения арест, мы можем освободить их из-под стражи с условием обмена на наших граждан, находящихся в заложниках у армянской стороны»,- сказал собеседник агентства.

Он отметил, что стороны имеют опыт обмена «всех на всех». Еще в 1996 году президент Азербайджана Гейдар Алиев освободил нескольких граждан Армении, совершивших преступления против Азербайджана. Они были обменяны на граждан Азербайджана, находившихся в заложниках и в плену у армянской стороны.

Касаясь вопроса встречи представителей рабочей группы Госкомиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана с коллегами из Армении, собеседник агентства отметил, что смысла в подобных встречах нет, т.к. Ереван политизирует гуманитарные вопросы.

«Последняя официальная встреча рабочих групп состоялась в 2005 году в Тбилиси. Причина того, что столь длительный период не проводятся встречи, является неисполнение армянской стороной достигнутых на этих встречах договоренностей. Кроме этого, армянская сторона политизирует гуманитарные вопросы. При таких обстоятельствах смысла нет встречаться и договариваться о чем-либо», — отметил он.

В Армении в настоящее время находятся трое азербайджанцев. В частности, гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники в июле 2014 года вооруженными силами Армении на территории оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана. Третий азербайджанец, Гасан Гасанов, был убит.

Т.н. «суд» сепаратистского режима Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики приговорил Д.Аскерова к пожизненному заключению, а Ш.Гулиева — к 22 годам лишения свободы.

Кроме этого, у армянской стороны находится еще одно гражданское лицо – Эльнур Гусейнзаде.

Minval.az