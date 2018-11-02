Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, позиции Азербайджанской Армии были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Баш Карвенд, Абдинли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Кюрдляр Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

Minval.az