Азербайджан последовательно проводит реформы по улучшению бизнес-климата с 2006 года, сказала в четверг азербайджанским журналистам эксперт Всемирного банка Хулья Улку в ходе видеомоста с головным офисом ВБ в Вашингтоне.

По ее словам, Азербайджан можно отнести к списку стран, проводящих невероятное количество реформ.

Эксперт отметила, что согласно отчету Doing Business 2019 Азербайджан вошел в список стран с самым заметным улучшением экономики.

Азербайджан осуществил рекордное количество реформ – восемь, направленных на упрощение ведения бизнеса среди 10 экономик, которые продемонстрировали значительное улучшение.

В частности она отметила, что Азербайджан упростил процесс получения разрешений на строительство, подключения к электросетям, регистрации собственности, получения кредитов, налогообложения, международной торговли, а также провел реформы на рынке труда и направленные защиту миноритарных инвесторов.

Minval.az