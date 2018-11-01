Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о мерах по сохранению чистоты азербайджанского языка и дальнейшему совершенствованию использования государственного языка.

Кабинету министров поручено создать юридическое лицо публичного права «Мониторинговый центр при Комиссии по государственному языку Азербайджана», который будет контролировать применение государственного языка, обеспечивать сохранение норм литературного языка в средствах массовой информации, интернет-ресурсах и рекламных носителях и финансироваться из государственного бюджета; осуществлять полномочия учредителя юридического лица публичного права «Мониторинговый центр при Комиссии по государственному языку Азербайджана»; в течение месяца подготовить «План мероприятий по сохранению чистоты азербайджанского языка и дальнейшему улучшению использования государственного языка»; в течение двух месяцев по согласованию с Президентом Азербайджана утвердить устав Мониторингового центра; в течение двух месяцев по согласованию с Президентом Азербайджана утвердить структуру, численный предел работников и фонд заработной платы Мониторингового центра; решить вопросы выделения места и материально-технического обеспечения в связи с организацией деятельности Мониторингового центра; в течение трех месяцев подготовить предложения об изменениях в законодательных актах для устранения случаев нарушения норм литературного языка в средствах массовой информации, интернет-ресурсах и рекламных носителях и представить Президенту Азербайджана; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Minval.az