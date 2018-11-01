Министерство здравоохранения Турции огласило статистику медицинского туризма за 6 месяцев 2018 года.

Как сообщает Milliyet со ссылкой на турецкий Минздрав, за 6 месяцев текущего года на лечение в Турцию в целом приехало 121 127 человек. Наибольшее число людей, приехавших в Турцию на лечение, приходится на Ирак и Азербайджан.

За первое полугодие 2018 года из Ирака на лечение в Турцию приехало 9474 человека, из Азербайджана — 7 883 человека, из Ливии — 6428, из Грузии — 3223, из Германии 1896, из России 1095 человек.

В целом, число азербайджанских граждан, которым в Турции в этот период были оказаны медицинские услуги, составило 11 673 человека.

Minval.az