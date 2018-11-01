В армянском плену и в заложниках сих пор остаются 871 азербайджанец, заявил начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана Мадат Гулиев.

“За 25 лет деятельности комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, число освобожденных граждан Азербайджана составляет 1480 человек. По имеющейся у нас информации 871 человек все еще остаются в плену или являются заложниками», — сказал М.Гулиев в четверг.

По его словам, по имеющейся информации, армянская сторона ведет работы, направленные на психологическое давление на этих людей. «В том числе, им пытаются внедрить, что такой республики как Азербайджан больше не существует, а также тот факт, что якобы Азербайджан полностью находится под контролем Армении»,- подчеркнул он.

М.Гулиев добавил, что данные лица находятся на территории Армении и их скрывают от международных наблюдателей. «Есть информация, что их используют на вредных производствах», — отметил глава СГБ.

Minval.az