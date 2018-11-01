В Уджаре будут открыты заводы по переработке хлопка, производству хлопкового масла и безволоконных семян хлопчатника.

Как передает Тренд, об этом говорится в статье министра сельского хозяйства Инама Керимова, опубликованной в официальной печати.

В статье говорится, что целенаправленные меры, осуществляемые в сфере хлопководства, обеспечат рост урожайности и возвратят этой сфере традиционную славу. «Открытие заводов внесет важный вклад в развитие данной сферы, позволит обеспечит потребность в безволоконных семенах хлопка за счет местного производства», — отметил Керимов.

Министр отметил, что нынешний этап аграрных реформ можно охарактеризовать как поворотный период с точки зрения развития традиционных сфер. «В рамках принятых Государственных программ последовательно и системно были осуществлены меры по развитию таких сфер как хлопководство, табаководство, рисоводство, коконоводство, чаеводство, виноградарство и производство цитрусовых. В результате, обеспечив высокий уровень добавленной стоимости и создав дополнительные рабочие места в сельской местности, удалось добиться положительной динамики развития экспортоориентированных отраслей промышленного назначения».

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