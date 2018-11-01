Сотрудники регионального отделения №1 министерства экологии и природных ресурсов провели рейд в Билясуварском районе, в результате которого были задержаны лица, охотившиеся без надлежащего разрешения.

Об этом Report сообщили в министерстве.

В ходе расследования были установлены личности браконьеров. Ими оказались местные жители Шовги Агаев и Джавад Ханкишиев. У задержанных были изъяты два охотничьих ружья и тушки трех диких птиц.

По факту были составлены протоколы. Виновные оштрафованы на сумму 2015 манатов.

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