Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта прибыли в Баку.

Сегодня сопредседатели МГ ОБСЕ — Стефан Висконти (Франция), Игорь Попов (Россия), Эндрю Шефер (США) проведут ряд встреч с официальными лицами Азербайджана, на которых обсудят ситуацию на линии соприкосновения войск, вопросы обеспечения дальнейшего прогресса в деле сокращения напряженности, а также пути активизации переговорного процесса и другие последующие шаги.

В ходе визита будет также обсужден вопрос проведения встречи глав МИД Азербайджана и Армении до конца этого года.

Minval.az