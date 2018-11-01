С сегодняшнего дня возобновил работу Бакинский фуникулер, закрытый некоторое время на ремонтно-профилактические работы.

Как сообщили Report в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, за прошедший период были отремонтированы станции и вагоны Фуникулера, заменены на новые аккумуляторы с истекшим сроком эксплуатации, вагоны и другое оборудование прошли диагностирование и профилактику в соответствии с правилами техники безопасности, фуникулер полностью приведен в готовность для безопасной перевозки пассажиров.

Minval.az