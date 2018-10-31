Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) рассчитывает на своевременное завершение строительства Южного газового коридора (ЮГК) и на начало в 2020 году поставок азербайджанского газа в Европу в 2020 году, заявил заместитель вице-президента SOCAR по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков.

«Строительство ЮГК идет по графику и даже с опережением. По проекту строительства Транс-Адриатического газопровода (TAP) выполнено более 79% работ, и это позволяет с уверенностью говорить о том, что трубопровод будет введен в эксплуатацию в 2020 году, как и было запланировано», — сказал В.Беглярбеков в интервью азербайджанскому телеканалу «CBC».

Он также сообщил, что на территории Италии работы по строительству газопровода TAP должны начаться «буквально на этой неделе».

Minval.az