Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Алжира Абделя Азиза Бутефлику.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю вам и вашему народу поздравления по случаю национального праздника вашей страны – Дня революции. Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром и впредь будут служить интересам наших народов. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Алжира – благополучия и процветания», — говорится в поздравлении главы государства.

Minval.az