Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 18,04 млн манатов на строительство автодороги Кабирли-Эйвазалылар-Биринджи Ашыглы-Алиназарли в Бейлаганском районе.

Автодорога соединит 8 населенных пунктов.

Средства на реконструкцию автодороги, будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Minval.az