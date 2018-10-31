Постоянное железнодорожное сообщение свяжет Дагестан и Азербайджан. Об этом заявил глава Дагестана Владимир Васильев в среду в ходе брифинга в прямом эфире на республиканском ТВ, передает ТАСС.

«У нас огромные транспортные возможности, которые до сих пор не задействованы. Мы сейчас будем делать постоянное железнодорожное сообщение с Баку. <…> Очень удобно, комфортно, вполне может работать», — сказал Васильев.

«Не вижу препятствий, чтобы это работало в интересах людей. И это будет нашу экономику развивать», — добавил глава региона.

В начале апреля 2018 года вопрос нового железнодорожного сообщения по маршруту Махачкала — Баку был рассмотрен властями Дагестана и ОАО «РЖД» по итогам поездки по Северо-Кавказской железной дороге в Дербент.

В настоящее время через Махачкалу ходят поезда Москва — Баку, Ростов — Баку и Харьков — Баку.

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