Среднемесячная номинальная зарплата в Баку в январе-августе 2018 года выросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 0,7 процента и составила 787,3 маната, говорится в среду в сообщении Государственного комитета по статистике.

Самую высокую зарплату в Баку получают работающие на предприятиях и в организациях, занимающихся промышленной, финансовой и налоговой деятельностью, а также занимающиеся научной и технической, информационной и коммуникационной деятельностью.

Самую низкую зарплату получают работающие на предприятиях и в организациях, предоставляющих услуги в сфере здравоохранения и социальные услуги, осуществляющих операции в сферах сельского хозяйства, недвижимого имущества, а также действующих в сферах образования, отдыха, развлечения и искусства.

Minval.az