Завершены ремонтные работы, проводимые на Бакинском фуникулере.

Как сообщает Report, после длительного ремонта 1 ноября фуникулер будет передан в распоряжение жителей столицы.

Напомним, что Бакинский фуникулер был построен и сдан в эксплуатацию 5 мая 1960 года по инициативе лауреата государственной премии СССР, заслуженного инженера Алиша Лемберанского (1914-1999). В советское время вагоны бакинского фуникулера по специальному заказу были произведены в городе Харькове. Фуникулер до сих пор капитально ремонтировался дважды — в 2001 и 2007 годах.

Minval.az