Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил создать рабочую группу из представителей НАНА, Минздрава, Минкультуры и других структур, которая должна исследовать вопрос об обнаружении предполагаемых останков репрессированного поэта Микаила Мушфига

Об этом «Азертадж» заявил помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

По словам А.Гасанов, согласно поручению президента, предполагаемые останки поэта будут проверены ДНК-экспертизой.

«Если принадлежность останков подтвердится, то будут приняты все необходимые меры для их перезахоронения», — отметил помощник президента.

Он также добавил, что «Ильхам Алиев всегда с большим вниманием относился к азербайджанской культуре, ее представителям, в особенности к памяти представителей интеллигенции, ставших жертвами репрессий».

«Ярким примером этого является реакция главы государства в феврале 2017 года к демонтажу памятника Микаила Мушфига в Ясамальском районе. Тогда президент поручил расследовать вопрос, найти виновных и немедленно восстановить памятник. После того как поручение было выполнено в кратчайшие сроки, президент посетил памятник и возложил к нему цветы», — отметил А.Гасанов, добавив, что информация об обнаружении предполагаемых останков Микаила Мушфига в настоящее время находится под контролем главы государства.

«Можно с уверенностью сказать, что в кратчайшие сроки этот вопрос будет изучен и общественность будет проинформирована о результатах», — резюмировал помощник президента.

Minval.az