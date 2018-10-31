В Азербайджане выявлен сотрудник Государственного таможенного комитета АР, злоупотребивший своим служебным положением и получивший взятку.

Об этом сообщает Государственный таможенный комитет АР (ГТК) на своем официальном сайте.

Сообщается, что старший инспектор Главного таможенного управления по северному региону Давуд Гахраманов на контрольно-пропускном посту «Самур», проверяя легковой автомобиль марки Toyota Camry въезжавшего в Азербайджан гражданина России Фагана Бахышзаде, обвинил последнего в нарушении норм ввоза товаров. Гахраманов сказал, что объем стирального порошка, привезенного Бахышзаде для собственного пользования, превышает допустимые нормы.

Для того, чтобы «решить проблему», Гахраманов велел рабочему, работающему на этом пропускном посту, взять у Бахышзаде одну тысячу рублей (25 манатов). Из них 500 рублей Гахраманов взял себе, а вторую часть оставил рабочему.

По данному факту приказом председателя ГТК Давуд Гахраманов был отстранен от должности в соответствии со статьей 70 Трудового кодекса АР. Собранные материалы переданы в Генеральную прокуратуру АР для дачи правовой оценки действиям Гахраманова.

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