В Азербайджане впервые будет запущен онлайн-аукцион автомобилей.

Об этом сказал Trend глава компании Audatex Azerbaijan Закир Керимзаде.

По его словам, компания подключится к крупнейшему в Европе аукциону для реализации транспортных средств Autoonline, который работает в 29 странах мира.

«Это закрытый аукцион. На сайте будут выставлены автомобили корпоративных клиентов или физических лиц, которые имеют идентификационный номер налогоплательщика», — сказал он.

В частности, как отметил Керимзаде, планируется выставить на продажу автомобили страховых компаний, которые потеряли свою стоимость, банков, сервисов по аренде автомобилей или компаний, которые обновляют свой автомобильный парк.

«Покупатели не смогут видеть предложения других участников торгов. И в зависимости от предложения он [продавец] решает, продавать автомобиль или нет. Если цена хорошая и удовлетворяет запрос продавца, тогда он в конце торгов связывается с покупателем, и если информация об автомобиле, выставленная на сайте, соответствует реальному состоянию автомобиля, то тогда они заключают сделку», — сказал он.

Говоря о преимуществах онлайн-аукциона, Керимзаде отметил, что это в первую очередь прозрачность, в системе не будет перекупщиков автомобилей по очень заниженной цене, а также это сэкономит время продавцу.

«Людям более интересно покупать автомобиль по реальной цене. К примеру, если корпоративный клиент хочет продать автомобиль, то у него нет ориентира по цене. Единственный ориентир — это сайты объявлений по продаже автомобилей. Чаще всего там цены бывают или завышены или занижены», — сказал он.

Кроме того, как отметил глава Audatex Azerbaijan, пилотный проект начинается с одним клиентом и на первое время будет выставлено 15 автомобилей разных марок и типов. В частности, на площадке будут выставлены автомобили Mitsubishi, Fiat, Skoda, Toyota и т.д.

Minval.az