Сегодня состоялось очередное собрание Контрольно-дисциплинарного комитета АФФА.

Как передает «Азериспорт», «Нефтчи» оштрафован на 800 манатов за то, что болельщики команды использовали пиротехнические средства в ходе матча 9-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу с «Карабахом». Также, оба клуба подверглись штрафу в 800 манатов каждый за перебор желтых карточек в игре (5 у «Нефтчи», 4 у «Карабаха»).

Помимо этого, «Сабаил» оштрафован на 200 манатов за удаление Евгения Кочука после второй желтой карточки в матче с «Кешлей». Сам игрок дисквалифицирован на одну встречу.

Minval.az