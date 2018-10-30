Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об осуществлении мероприятий по совершенствованию инфраструктуры тепловой электростанции «Азербайджан».

Согласно распоряжению, с целью устранения недостатков, выявленных в деятельности станции в результате аварии, совершенствования инфраструктуры, проведения ремонтно-строительных работ на тепловой электростанции «Азербайджан» и на ее подстанциях и поставки необходимого оборудования, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, для повышения уставного капитала Открытому акционерному обществу «Азерэнержи» будет первоначально выделено 48 миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

Minval.az