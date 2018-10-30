В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 31 октября 2018 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, в направлении Агдамского района планируется проведение очередного мониторинга.

Как сообщает МО АР, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Саймон Тиллер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут личный представитель Анжей Каспшик и его полевой помощник Геннадий Петрика, сопредседатели Минской Группы ОБСЕ Игорь Попов, Стефан Висконти и его личный помощник Кюeнтин де Ранкорт, а также Эндрю Шофер и его личный помощник Дэвид Бернштейн.

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