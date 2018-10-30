Заведующий отделом и двое заместителей заведующих отделами Кабинета министров освобождены от должностей.

Как сообщает Report, заведующий отделом Кабинета министров по вопросам коммуникаций, строительства и коммунального хозяйства Шахин Салахов в связи с возрастным цензом освобожден от занимаемой должности.

Кроме того, заместитель завотделом Кабинета министров по вопросам финансов и экономики Наиль Фаталиев в связи с возрастным цензом освобожден от должности.

Заместитель заведующего юридическим отделом Кабинета министров Сарийя Азимова была уволена с работы по собственному желанию.

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