Завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении известного продюсера Тараны Самедовой, обвиняемой в привлечении двух женщин к проституции.

Как сообщает Report, на прошедшем в Наримановском районном суде процессе под председательством судьи Рашада Абдулова огласили приговор, согласно которому Т.Самедову лишили свободу сроком на 1 год.

Избранная в ее отношении мера пресечения (полицейский надзор) заменена на арест. Т.Самедову арестовали в зале суда.

Отметим, что в отношении Тараны Самедовой в Главном управлении по борьбе с торговлей людьми МВД возбуждено уголовное дело. Она обвиняется в привлечении двух женщин к проституции. По уголовному делу в качестве потерпевших были признаны две женщины.

Следственным органом Таране Самедовой предъявлено обвинение по ст. 243.1 (вовлечение в занятие проституцией с целью получения дохода или иной выгоды) УК.

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