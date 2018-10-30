Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении Вугара Теюб оглу Зейналова главой Исполнительной власти Сабаильского района Баку.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении Вугара Теюб оглу Зейналова главой Исполнительной власти Сабаильского района Баку.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2018/10/30 15:47
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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