В Лондоне при организации Фонда Гейдара Алиева и посольства Азербайджана в этой стране прошел официальный прием, посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

В мероприятии приняли участие исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, сопредседатель Общества Англия-Азербайджан Наргиз Пашаева, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Великобритании, государственных структур и парламента, бизнесмены.

Член Палаты лордов правительства Великобритании, торговый посланник премьер-министра по Азербайджану баронесса Эмма Николсон поздравила участников мероприятия и азербайджанский народ со 100-летием АДР. Она охарактеризовала создание первой демократической республики на Востоке 100 лет назад как важное историческое событие. Особо подчеркнув среди достижений АДР предоставление избирательного права женщинам, баронесса Эмма Николсон выразила удовлетворение уровнем развития двусторонних отношений между двумя странами. Она отметила, что отношения между Азербайджаном и Великобританией развиваются не только в энергетической, но и в образовательной, культурной, военной и других сферах.

Minval.az