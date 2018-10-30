Сумма, выделяемая из госбюджета на лечение хронической почечной недостаточности и сахарного диабета, в следующем году будет увеличена.

Как сообщает Report, это нашло отражение в пакете бюджета Азербайджана на 2019 год.

В будущем году на мероприятия по лечению этих болезней планируется выделить дополнительно 15 млн манатов. Причиной повышения суммы является рост в стране числа больных, страдающих от хронической почечной недостаточности и сахарного диабета, и приобретение большинства используемых лекарств из-за границы.

Из выделяемых из госбюджета на сферу здравоохранения средств 44,3 млн манатов будет выделено на финансовое обеспечение мероприятий по лечению сахарного диабета, 30,1 млн манатов – на финансирование мероприятий по борьбе с хронической почечной недостаточностью.

Отметим, что в 2019 году из выделяемой на здравоохранительные расходы суммы 231,9 млн манатов будут направлены на финансирование целевых программ и мероприятий, что на 81,2 млн манатов больше, чем в 2018 году. В то же время удельный вес расходов на здравоохранение в составе расходов госбюджета составит 4,2%, что на 1% больше по сравнению с 2018 годом.

Minval.az