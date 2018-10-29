Азербайджан инвестировал в турецкую экономику около $15 млрд, заявил министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в Стамбуле.

«Прямые инвестиции Азербайджана в Турцию составляют до $15 млрд. В этом месяце в Измире открылся НПЗ STAR», — подчеркнул Э.Мамедъяров на совместной с главами МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и Грузии Давидом Залкалиани пресс-конференции по итогам состоявшейся в Стамбуле 7-й трехсторонней встречи, сообщает агентство «Анадолу».

Глава МИД Азербайджана выразил уверенность, что реализация совместных проектов будет продолжена на благо Турции, Азербайджана и Грузии.

«Надеемся, что строительство Транс-Адриатического газопровода (ТАР) завершится к 2020 году», — сказал Э.Мамедъяров.

Министр также поблагодарил Турцию за поддержку позиции Азербайджана на международном уровне.

Minval.az