Азербайджано-турецкие отношения основываются на воле двух народов, которые связаны национально-духовными и культурными ценностями.

Об этом в понедельник сказал премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов на мероприятии по случаю 95-летия Турецкой Республики.

Новруз Мамедов сказал, что в настоящее время сложно найти две такие близкие друг другу страны. Премьер отметил, что первым государством, признавшим Азербайджан после восстановления его независимости, стала Турция.

По его словам, Турция всегда поддерживала шаги Азербайджана на пути государственного строительства в первые годы независимости.

Новруз Мамедов подчеркнул, что Турция была рядом с народом Азербайджана в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, являющегося самой болезненной проблемой страны, и это демонстрировало большую дружбу, братство, солидарность.

Премьер-министр отметил, что сегодня сотрудничество во всех сферах между Азербайджаном и Турцией находится на высоком уровне.

«Личные связи и взаимные визиты глав государств имеют особое значение в наших отношениях. Уверен, что испытанные временем дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией сыграют важную роль в достижении стратегических целей обеих стран», — добавил Новруз Мамедов.

Minval.az