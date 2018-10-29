Деятельность ресторанов на улице Кичик Гала в Ичеришехер в Баку временно приостановлена в связи работами по реконструкции в историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер» .

Об этом в понедельник сказала Trend сотрудник Управления государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Зенаб Джахан.

«В связи с этими работами приостановлена деятельность ресторанов, расположенных вблизи «Парных крепостных ворот». После завершения работ по реконструкции эти объекты возобновят свою работу», — добавила Джахан.

По ее словам, эти рестораны не относятся к заповеднику «Ичеришехер», а действуют как частные объекты.

Minval.az