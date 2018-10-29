И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция) и личным представителем действующего главы ОБСЕ Анджеем Каспршиком, сообщает пресс-служба главы правительства Армении.

Пашинян приветствовал визит сопредседателей в Армению и отметил важность их миссии как единственного формата, имеющего мандат международного сообщества.

Пашинян и сопредседатели коснулись динамики мирного процесса после последних событий и изменений в Армении.

Собеседники обменялись мнениями о встрече Пашинян-Алиев в Душанбе и достигнутых там договоренностях.

Пашинян подчеркнул важность соблюдения договоренностей и их эффективной реализации, что будет способствовать формированию соответствующей мирному процессу атмосферы. Стороны обсудили возможные дальнейшие шаги.

Minval.az