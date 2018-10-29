ЗАО «Бакинский метрополитен» доводит до сведения пассажиров, что ограничения в работе станции метро «Бакмил» (с 08:20 до 17:00) с 30 октября временно будут сняты, говорится в понедельник в сообщении ЗАО.

«Отметим, что с учетом характера ремонтных работ появилась возможность отменить эти ограничения, не приостанавливая работы по реконструкции. Поэтому, учитывая возможности обеспечения безопасности пассажиров, станция в предстоящие дни будет работать в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Поезда будут прибывать на станцию и отправляться в соответствии с графиком движения.

В случае восстановления ограничения будет дана подробная информация.

Minval.az