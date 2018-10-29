В Верховный суд Азербайджана, Верховный суд Нахчыванской Автономной Республики, Бакинский, Гянджинский, Сумгайытский, Ширванский и Шекинский апелляционные суды будут назначены новые судьи.

Как сообщает Report, согласно поступившему в Милли Меджлис проекту, Сянан Фирудин оглу Гаджиев освобожден от должности судьи Бакинского апелляционного суда, будет назначен судьей Верховного суда

Кроме того, Новрузов Аскер Новруз оглу, Аллахвердиев Мехман Дуньямалы оглу будут назначены судьями Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики, Хыдыров Ахлиман Мехман оглу – председателем Кенгерлинского районного суда Нахчыванской Автономной Республики.

Садыгов Вахид Нариман оглу, Ахмедов Ильхам Байрам оглу, Мамедова Шарафат Асиф гызы, Магеррамова Шейда Адалят гызы, Мамедов Габиль Чингиз оглу, Рагимов Эльмар Эльдар оглу, Керимли Ильхам Азиз оглу, Абдулов Рашад Магеррам оглу, Бабаев Фуад Фикрет оглу, Алиев Заур Али оглу, Гусейн Аида Али гызы согласно соответствующим частям закона «О судах и судьях» будут назначены на должность судей Бакинского апелляционного суда.

Гусейнзаде Афиг Гусейн оглу и Мамедов Рашад Зиявиддин оглу назначаются судьями Гянджинского апелляционного суда, Бабаева Хокума Чингиз гызы, Аскерова Ругия Оруджали гызы, Мамедов Фуад Али оглу, Рзаев Мухаммедали Асад оглу – Сумгайытского апелляционного суда, Аббасов Фехруз Новруз оглу, Гасанов Мюшфиг Кямиль оглу, Керимов Талех Сулиддин оглу – Ширванского апелляционного суда, Эйвазов Акиф Магеррам оглу, Махмудов Аяз Акиф оглу – Шекинского апелляционного суда.

Ожидается, что проект будет принят после вынесения на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса.

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