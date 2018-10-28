28 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии в городе Гах отеля Yurd Hotel Общества с ограниченной ответственностью «Улу Юрд».

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие отеля.

Руководитель Общества с ограниченной ответственностью «Улу Юрд» Джума Ахмедзаде проинформировал о созданных здесь условиях.

Было сообщено, что строительство отеля началось в сентябре 2017 года. Строительные работы, проведенные с высоким качеством и вкусом, завершились в сентябре этого года.

Отель, расположенный в 8,5 км от города Гах, построен в селе Илису, на территории центра отдыха «Яшыл парк», общая площадь которого составляет 3,3 гектара. Строительная площадь комплекса – 2100 квадратных метров. В здании трехэтажного отеля на 100 мест имеются 48 номеров различных категорий. Из них 45 номеров – стандартные, 3 – семейные. Здесь также созданы VIP-коттеджи. В номерах отеля учтены мельчайшие детали для удобства клиентов. Организация досуга гостей выбрана в качестве одного из основных критериев при создании этого отельного комплекса.

Для того, чтобы туристы могли заниматься спортом, на территории создана площадка для мини-футбола. Гостей здесь будут обслуживать кафе-бар открытого типа и ресторан.

Создание подобных отелей, в первую очередь, сыграет важную роль в усилении туристического потенциала Гаха и региона в целом, будет способствовать росту потока туристов. Наряду с этим, открытие туристических объектов имеет исключительное значение и для повышения занятости населения, создания новых рабочих мест. Так, в отеле Yurd Hotel предусматривается обеспечить постоянной работой 15 человек.

Minval.az