Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» сообщила, что победу на президентских выборах одержала Саломе Зурабишвили, сообщает агентство ТАСС. Проведенный по ее заказу опрос на выходе с избирательных участков показал, что бывший министр иностранных дел заручилась поддержкой 52,3% жителей страны и тем самым одержала победу уже в первом туре.

Зурабишвили пошла на выборы как независимый кандидат, но получила поддержку «Грузинской мечты».

По данным правящей партии, представляющий оппозиционное «Единое национальное движение» Григол Вашадзе на выборах получил 38,3% голосов.

Впрочем, Саломе Зурабишвили заявляет, что намерена ждать данные подсчета голосов, которые представит Центральная избирательная комиссия.

«Это предпосылка уверенной победы, однако пока не объявлены результаты ЦИК. Поэтому подождем ночь, когда будут первые данные Центризбиркома. Я люблю осторожность. Я счастлива, но осторожно счастлива», — сказала она.

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