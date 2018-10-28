В Грузии завершились президентские выборы.

В 20:00 избирательные участки были закрыты.

Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили набирает 40%, Григол Вашадзе — 40%, Давид Бакрадзе — 10%, согласно экзитполу, который провела американская компания Edison Research по заказу грузинской телекомпании Rustavi2.

Как сообщают местные СМИ, Саломе Зурабишвили поддерживает правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия».

Григол Вашадзе является членом бывшей правящей партии «Единое национальное движение», идейным вдохновителем которой является Михаил Саакашвили. На президентских выборах он представляет интересы оппозиционного объединения «Сила в единстве».

Давид Бакрадзе баллотируется на пост президента от партии «Европейская Грузия – движение за свободу». Эту партию создали бывшие яркие фигуры «Нацдвижения», которые решили отколоться от партии из-за разногласий с Саакашвили.

Minval.az